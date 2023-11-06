Дубинскому избрали меру пресечения в суде

В Печерском районном суде Киева 6 ноября избрали меру пресечения депутату Александру Дубинскому по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин. Это круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает корреспондентка Общественного.
Суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу. Дубинскому назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Подозреваемому нужно будет сдать стражам порядка на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу, а также воздержаться от общения с людьми, причастными к следствию. Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.
По словам прокурора, Дубинский подозревается в том, что он сговорился с главой ОО "Медиаоборона" Оберемчуком и с 7 июля организовал незаконную переправу через границу — чтобы помочь уехать своему родному брату, у которого есть фамилия Базюк. Тот хотел трудоустроиться за границей. Был и личный интерес для Дубинского – перегнать автомобиль из Кишинева (Молдова) в Вену (Австрия). Базюка зарегистрировали в системе "Путь" в качестве водителя-волонтера, перевозящего гуманитарную помощь. Базюк уехал 22 июля.
Прокурор у суда попросил для подозреваемого круглосуточный домашний арест, обосновывая запрос тем, что Дубинский во время следствия может выехать за границу, ведь как нардеп не подлежит мобилизации. А еще Дубинский может оказывать влияние на свидетелей.
Дубинский с адвокатами будут подавать на апелляцию по этому решению.
Суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу. Дубинскому назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Подозреваемому нужно будет сдать стражам порядка на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу, а также воздержаться от общения с людьми, причастными к следствию. Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.
По словам прокурора, Дубинский подозревается в том, что он сговорился с главой ОО "Медиаоборона" Оберемчуком и с 7 июля организовал незаконную переправу через границу — чтобы помочь уехать своему родному брату, у которого есть фамилия Базюк. Тот хотел трудоустроиться за границей. Был и личный интерес для Дубинского – перегнать автомобиль из Кишинева (Молдова) в Вену (Австрия). Базюка зарегистрировали в системе "Путь" в качестве водителя-волонтера, перевозящего гуманитарную помощь. Базюк уехал 22 июля.
Прокурор у суда попросил для подозреваемого круглосуточный домашний арест, обосновывая запрос тем, что Дубинский во время следствия может выехать за границу, ведь как нардеп не подлежит мобилизации. А еще Дубинский может оказывать влияние на свидетелей.
Дубинский с адвокатами будут подавать на апелляцию по этому решению.
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