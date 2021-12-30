ДТП в столице с участием пьяного водителя. Видео

09:06 30 Декабрь Киев, Украина

В среду, 29 декабря, вечером на улице Елены Телиги в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Hyundai и Renault, после которого произошла потасовка.

Об этом сообщает «Магнолия-ТВ» .



Как удалось выяснить, водитель автомобиля Hyundai протаранил двигавшийся в попутном направлении Renault. Водитель Tucson рассказал, что автомобиль впереди резко затормозил, и ему не удалось избежать удара. Также добавил, что не употреблял за рулем, однако полицейские сказали, что у водителя есть явные признаки алкогольного опьянения.



На место также приехали родные водитель Renault, которые рассказали подробнее о ходе событий. По их словам, травмированная водитель Renault после столкновения позвонила отцу, потому что водитель Hyundai вместе с пассажиром агрессивно себя вели.



К тому времени водитель Tucson уже вызвал «группу поддержки», которые сначала пытались договориться, чтобы не вызывать полицию, но когда переговоры не удались, то избили отца водительницы.



Мужчину вместе с дочерью госпитализировали в больницу.



Однако водитель Hyundai уверял, что водитель вместе с отцом сама на них напала. Впоследствии мужчина решил тоже поехать в больницу.