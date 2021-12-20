ДТП в районе Фастова: 32-летний водитель Mercedes столкнулся с грузовиком MAN (ФОТО)

В районе Фастова, 15 ноября, произошло столкновение двух машин: легковушки и грузовика. В результате столкновения водитель 32-лет был доставлен в больницу с многочисленными и серьёзными телесными повреждениями, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Полиция установила, что дорожное происшествие произошло 15 ноября в 10:50 на трассе Киев — Одесса: когда 52-летний водитель грузовика MAN совершал маневр с поворотом на село Хлепча, в этот момент в него на скорости по встречному направлению влетел автомобиль Mercedes, за рулем которого сидел 32-летний мужчина.

В аварии сильно пострадал владелец автомобиля Mercedes. Капот легковушки смяло от прямого удара в заднее колесо грузовика. На месте происшествия работала бригада экстренной помощи. Медработники доставили пострадавшего в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. У пострадавшего на месте аварии были выявлены травмы головного мозга и забиты конечности, а также многочисленные ушибы.

Сейчас работниками следственной группы ведется расследование случившегося ДТП.