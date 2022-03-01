ДТП в Полтаве: пострадало 5 авто. Видео

05:28 07 Октябрь Киев, Украина





Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".



По информации прессекретаря патрульной полиции Полтавской области Руслана Возници, в одном из автомобилей находилась шестилетняя девочка - она не пострадала. Водителя красного Opel в тяжелом состоянии доставили в больницу, его из искореженного автомобиля доставали спасатели. В Полтаве, 6 октября около 18:00 на ул. Ковпака возле ТРЦ "Экватор" произошло серьезное ДТП . Иномарка протаранила четыре автомобиля. Водителя одного из легковушек из обломков освобождали спасатели. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".По информации прессекретаря патрульной полиции Полтавской области Руслана Возници, в одном из автомобилей находилась шестилетняя девочка - она не пострадала. Водителя красного Opel в тяжелом состоянии доставили в больницу, его из искореженного автомобиля доставали спасатели.



"Водитель черного автомобиля Audi A8, двигаясь Супруновским путепроводом, на скорости затрагивает черный Toyota, а затем врезается в красный Opel и зеленый ВАЗ-2106, а также затрагивает еще один черный Chevrolet Aveo", - сообщает издание.