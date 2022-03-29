ДТП в Польше: погибли четыре человека, среди жертв две украинки

12:24 03 ноября Киев, Украина

В 80 километрах от польской столицы, произошло страшное ДТП, унесшее жизни четырех человек, двое из которых оказались гражданами Украины.

О трагическом инциденте на дороге сообщили в пресс-службе полиции Мазовецкого воеводства Польши. По данным следователей, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения дальнобойщиком, который управлял грузовиком DAF.



В результате аварии выжил только водитель DAF, который оказался гражданином Украины.



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Как выяснили правоохранители, 64-летний дальнобойщик ехал в направлении Вышогруда, когда на дороге произошла аварийная ситуация. Чтобы избежать столкновения с грузовиком, который двигался впереди, водитель выехал на встречную полосу.

Там DAF лоб в лоб влетел в Ford Transit. В последнем автомобиле находились 51-летний житель Польши, 25-летняя женщина, а также две украинки 42 и 48 лет.



Все, кто был в микроавтобусе, получили несовместимые с жизнью травмы. Тела погибших с помощью спецсредств вырезали спасатели.



Виновник ДТП находится в больнице.