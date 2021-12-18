ДТП в Польше: погиб украинец

10:25 22 Март Киев, Украина

Водитель пассажирского автобуса наехал на отбойник и перевернулся в придорожный овраг. ДТП произошло в ночь с 21 на 22 марта вблизи Кашице в Польше, в салоне автобуса находилось 10 граждан Украины, один из них погиб, 5 госпитализированы.



Об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер МИД Украины Олег Николенко.



По данным Николенко, генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, а также предоставляет пострадавшим консульскую помощь.



Авария произошла практически на том же месте, где в начале марта также попал в ДТП автобус с украинцами.



"В автобусе ехали 10 человек, в том числе двое водителей. Все они являются гражданами Украины. Один человек погиб на месте, еще четыре попали в госпитали", - цитирует издание представителя пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцина Бетлея.



По данным польских СМИ, в управлении главной дирекции национальных дорог и автомагистралей отметили, что автобус наехал на отбойник в конце съезда в пункт обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся в придорожный овраг.