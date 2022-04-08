ДТП в Одессе: иномарка влетела в остановку общественного транспорта

21:21 10 ноября Киев, Украина

На проспекте Небесной сотни в Одессе, автомобиль марки Toyota на бешеной скорости влетел в остановку общественного транспорта.





По информации очевидцев, скорость автомобиля в момент аварии составляла 90-120 км/ч. Предполагается, что водитель Toyota пошел в дрифт со светофора, после чего и произошло



По предварительным данным, водитель был трезв. Всех пострадавших экстренно госпитализировали в медицинские учреждения.



Четверо человек получили травмы - в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, 16-летний юноша и 48-летняя женщина. У несовершеннолетней открытый перелом ноги.По информации очевидцев, скорость автомобиля в момент аварии составляла 90-120 км/ч. Предполагается, что водитель Toyota пошел в дрифт со светофора, после чего и произошло ДТП По предварительным данным, водитель был трезв. Всех пострадавших экстренно госпитализировали в медицинские учреждения.

Проспект сейчас перекрыт, на место прибыл начальник Нацполиции Одесской области.