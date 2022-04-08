ДТП в Николаеве: Lancer разорвало от столкновения с BMW

14:34 12 ноября Киев, Украина

Вчера, около 23:15 произошла авария с участием двух иномарок, автомобиль BMW врезался в Mitsubishi Lancer, от сильного столкновения Lancer разорвало, а водитель BMW после ДТП скрылся с места происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Отмечается, авария произошла на перекресте проспекта Героев Украины и Парусного переулка, столкнулись BMW, под управлением неустановленного водителя, и Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mitsubishi получил телесные повреждения и с места происшествия был доставлен в медицинское учреждение. Водитель BMW, оставив авто, скрылся с места происшествия.



Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и местонахождение второго участника происшествия. По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.



