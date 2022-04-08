ДТП в Николаеве: Lancer разорвало от столкновения с BMW

Вчера, около 23:15 произошла авария с участием двух иномарок, автомобиль BMW врезался в Mitsubishi Lancer, от сильного столкновения Lancer разорвало, а водитель BMW после ДТП скрылся с места происшествия.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.
Отмечается, авария произошла на перекресте проспекта Героев Украины и Парусного переулка, столкнулись BMW, под управлением неустановленного водителя, и Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 35-летний мужчина.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mitsubishi получил телесные повреждения и с места происшествия был доставлен в медицинское учреждение. Водитель BMW, оставив авто, скрылся с места происшествия.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и местонахождение второго участника происшествия. По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии