ДТП в Молдове: автобус с украинцами съехал с трассы и опрокинулся

В субботу, 28 января, на трассе R-30 вблизи поселка Троита в центральной части Молдовы перевернулся автобус Setra сообщением Кишинев-Одесса. Об этом сообщает местная полиция в Facebook.
В автобусе находился 21 пассажир. Преимущественно украинцы. Никто не пострадал. Предварительной причиной ДТП стали тяжелые погодные условия. Из-за них автобус съехал с трассы и опрокинулся.
Напомним, накануне в Харьковской области столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и грузовик MAN. Погибли водитель и один пассажир микроавтобуса, еще восемь человек травмированы.
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