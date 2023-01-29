ДТП в Молдове: автобус с украинцами съехал с трассы и опрокинулся

09:33 29 января Киев, Украина

В субботу, 28 января, на трассе R-30 вблизи поселка Троита в центральной части Молдовы перевернулся автобус Setra сообщением Кишинев-Одесса. Об этом сообщает местная полиция в Facebook.

В автобусе находился 21 пассажир. Преимущественно украинцы. Никто не пострадал. Предварительной причиной ДТП стали тяжелые погодные условия. Из-за них автобус съехал с трассы и опрокинулся.

"Пострадавших нет, водитель не был пьян. Пока на месте работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства", - пишут молдавские правоохранители.

Напомним, накануне в Харьковской области столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и грузовик MAN. Погибли водитель и один пассажир микроавтобуса, еще восемь человек травмированы.