ДТП в Кривом Роге: мотоциклист погиб на месте (ВИДЕО)

Об этом сообщают местные СМИ Кривого Рога. Пока официального подтверждения информации от полиции не поступало.
Вечером, 23 ноября, примерно в 18:00 вечера, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло смертельное столкновение двухколесного транспорта и легкового автомобиля. Пострадал мотоциклист и его пассажирка.
Как стало известно, мотоциклист, двигаясь по улице Владимира Великого, влетел в разворачивающийся автомобиль на перекрестке.
По словам свидетелей аварии, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения. Он намеревался пересечь двойную сплошную, где в это время на своей скорости ехал мотоцикл. Столкновения было не избежать.
В СМИ утверждают, что согласно правилам ПДД поворачивать можно было только вправо — водитель повернул налево.
Известна лишь предварительная информация.
На месте аварии работали медики, патруль и оперативная группа. Все обстоятельства ДТП выясняет полиция.
Ранее мы писали, что водители при управлении двухколесного транспорта нарушили ПДД, в результате ДТП погибли два мотоциклиста.
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