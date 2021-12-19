ДТП в Кривом Роге: мотоциклист погиб на месте (ВИДЕО)

11:01 24 Ноябрь Киев, Украина

В ДТП погиб мотоциклист, его пассажирка была доставлена в отделение реанимации.

Об этом сообщают местные СМИ Кривого Рога. Пока официального подтверждения информации от полиции не поступало.

Вечером, 23 ноября, примерно в 18:00 вечера, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло смертельное столкновение двухколесного транспорта и легкового автомобиля. Пострадал мотоциклист и его пассажирка.

Как стало известно, мотоциклист, двигаясь по улице Владимира Великого, влетел в разворачивающийся автомобиль на перекрестке.

По словам свидетелей аварии, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения. Он намеревался пересечь двойную сплошную, где в это время на своей скорости ехал мотоцикл. Столкновения было не избежать.

 
 

В СМИ утверждают, что согласно правилам ПДД поворачивать можно было только вправо — водитель повернул налево.

Известна лишь предварительная информация.

На месте аварии работали медики, патруль и оперативная группа. Все обстоятельства ДТП выясняет полиция.

 

Ранее мы писали, что водители при управлении двухколесного транспорта нарушили ПДД, в результате ДТП погибли два мотоциклиста.