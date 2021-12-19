ДТП в Коростене: полиция выясняет обстоятельства аварии с двумя микроавтобусами (ФОТО)

13:44 23 Ноябрь Киев, Украина

В настоящее время полиция Житомирской области устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия на автотрассе с участием двух микроавтобусов. В результате столкновения обе машины перевернулись. Травмы получили оба водителя и двое пассажиров. 
 
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
 
Столкновение двух транспортных средств произошло 22 ноября в 12:50 в Коростене. Полиция предварительно установила на месте дорожно-транспортного происшествия, что водитель автомобиля «Opel Vivaro», 50-летний житель Овручской ТГ, двигаясь по улице Сергея Кемского, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем «Mercedes Sprinter», которым управлял 27-летний жителя Житомира. В результате лобового столкновения транспортные средства перевернулись.
 
Телесные травмы получили оба водителя и их пассажиры: в салоне Opel находилась 41-летняя женщина, жительница г. Овруча, и еще одна пассажирка с травмами одного из микроавтобусов, 24-летняя жительница Ровенской области. Всем участникам ДТП была оказана медицинская помощь.
 
Фото: В Коростене столкнулись два микроавтобуса: все участники ДТП остались живы
 
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства аварии. Оба автомобиля были изъяты у владельцев. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.
 
Полиция Житомирской области обращается к водителям транспортных средств с просьбой строго соблюдать Правила дорожного движения и меры безопасности: "Выбирайте такую скорость движения, чтобы постоянно контролировать свое транспортное средство и вовремя реагировать на изменение дорожной ситуации, при необходимости выполнить маневр. Не забывайте убедиться, что это будет безопасно для всех участников движения. Учитывайте погодные условия и состояние дороги. Ведь в холодное время года это один из основных факторов риска попадания в ДТП".