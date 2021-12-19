ДТП в Коростене: полиция выясняет обстоятельства аварии с двумя микроавтобусами (ФОТО)

В настоящее время полиция Житомирской области устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия на автотрассе с участием двух микроавтобусов. В результате столкновения обе машины перевернулись. Травмы получили оба водителя и двое пассажиров.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Столкновение двух транспортных средств произошло 22 ноября в 12:50 в Коростене. Полиция предварительно установила на месте дорожно-транспортного происшествия, что водитель автомобиля «Opel Vivaro», 50-летний житель Овручской ТГ, двигаясь по улице Сергея Кемского, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем «Mercedes Sprinter», которым управлял 27-летний жителя Житомира. В результате лобового столкновения транспортные средства перевернулись.
Телесные травмы получили оба водителя и их пассажиры: в салоне Opel находилась 41-летняя женщина, жительница г. Овруча, и еще одна пассажирка с травмами одного из микроавтобусов, 24-летняя жительница Ровенской области. Всем участникам ДТП была оказана медицинская помощь.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства аварии. Оба автомобиля были изъяты у владельцев. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.
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