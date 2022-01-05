ДТП в Киевской области: погибли подростки

14:51 27 Август Киев, Украина

По информации полиции Киевской области, в Березани произошло ДТП со смертельным исходом, в аварии погибли двое, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Водитель Chevrolet не справился с управлением и въехал в бетонный забор частного домовладения. В автомобиле на момент столкновения находились водитель и четверо пассажиров. В результате аварии 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка погибли, еще трое пассажиров 17-19 лет получили многочисленные повреждения. Пострадавших госпитализировали.



/>Полиция не уточняет, на какой скорости машина влетела в забор, но на предоставленном фото Chevrolet смят очень сильно. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование.



