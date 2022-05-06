ДТП в Киеве: таксист умер во время движения собственного авто

05:29 07 декабря Киев, Украина

Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи, констатировали смерть водителя Skoda Fabia. По данным медиков, смерть мужчины наступила во время движения авто, что и стало причиной аварии.



Об этом сообщают Вартові.Еспресо.



Автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Прямо во время движения авто выскочило на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку. Так неуправляемая машина проехала около 40 метров. Прямо перед заездом на АЗС автомобиль остановился.



Когда свидетели ДТП подошли к машине, увидели водителя без сознания. По предварительным данным, мужчина скончался во время движения, из-за чего автомобиль стал неуправляем и произошло ДТП.



Медики скорой, которые прибыли на вызов, лишь констатировали смерть. На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП выясняет следствие.