ДТП в Киеве: старая авария стала причиной новой, пострадали три человека. Фото

07:16 05 июля Киев, Украина

Пока патрульные разбирались, кто прав, кто виноват в незначительных царапинах на капоте Chery Tiggo, в них на полной скорости влетел Subaru, в результате с тяжелыми травмами госпитализирована женщина с двумя детьми.



Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Женщина-водитель Daewoo Matiz поцарапала Chery Tiggo, встали, приехал аварийный комиссар для оформления ДТП и тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все три авто. Шел дождь, мать с детьми сидели в aвто, все получили серьезные травмы и были срочно госпитализированы", – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают правоохранители.