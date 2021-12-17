ДТП в Киеве: автомобиль протаранил кофейню

14:20 14 Август Киев, Украина

На Днепровской Набережной произошло столкновение двух легковых автомобилей, вследствие аварии один автомобиль вылетел с дороги и "припарковался" в помещении кофейни, которая расположена на остановке общественного транспорта.





В результате аварии пострадал водитель Mazda, он находится в критическом состоянии, его отправили в реанимацию.



Отмечается, что ДТП произошло на перекрестке улицы Княжий Затон и Днепровской Набережной.В результате аварии пострадал водитель Mazda, он находится в критическом состоянии, его отправили в реанимацию.

У продавца в кофейни травмирована рука. Посетителей кофейни в момент ДТП внутри не было.

Подробности уточняются, на месте работают правоохранители.