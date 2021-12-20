ДТП в Каменском: погибла мама и 3-летний малыш

Сейчас полиция пытается установить причины смертельной аварии, в которой погибла мать с ребенком, и еще одну женщину с девочкой 9 лет доставили в отделение реанимации.

Сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Известны предварительные данные, что в городе Каменском Днепропетровской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов, сообщение поступило 26 ноября в 17:20. Авария произошла в районе гостиницы «Родина» по улице Сечеславский путь.

На месте полиция следственного отдела предварительно установила, что в результате дорожного происшествия от полученных травм скончалась женщина 35 лет и ее трёхлетней ребенок, которого не смогли реанимировать в больнице.

Водитель ЗАЗ 1102, 1971 года рождения, совершил наезд на пешеходов, которые во время движения транспорта находились на разделительной полосе дорожного полотна. Среди пешеходов были две женщины и два ребенка.

Известно, что на месте аварии сразу умерла молодая женщина. Ее трехлетний мальчик умер в больнице. Еще одна женщина, 65 лет с 9-летней девочкой находятся в реанимации. Состояние здоровья их пока неизвестно.

Полиция устанавливает причины ДТП.