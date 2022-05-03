ДТП в Харьковской области: мать с тремя детьми врезалась в дерево на внедорожнике

13:17 03 декабря Киев, Украина

34-летняя женщина, на автомобиле "Toyota Prado", в котором находилось трое ее детей, не справившись с управлением, совершила столкновение с деревом, все четверо госпитализированы.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 декабря около 22:40. Полицейские установили, что 34-летняя жительница села Липцы находилась за рулем автомобиля "Toyota Prado" и двигалась по улице Мира в селе Слобожанское Харьковского района. По предварительным данным, во время движения женщина не справилась с управлением на скользком дорожном покрытии и допустила столкновение с деревом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и трое пассажиров внедорожника: 10-летний сын и 13-летняя дочь женщины, а также парень 14 лет.



Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.