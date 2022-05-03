ДТП в Харьковской области: мать с тремя детьми врезалась в дерево на внедорожнике

34-летняя женщина, на автомобиле "Toyota Prado", в котором находилось трое ее детей, не справившись с управлением, совершила столкновение с деревом, все четверо госпитализированы.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Отмечается, что в результате аварии в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и трое пассажиров внедорожника: 10-летний сын и 13-летняя дочь женщины, а также парень 14 лет.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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