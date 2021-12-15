ДТП: В Днепре погиб годовалый ребенок

днепра"}" data-sheets-userformat="{"2":15235,"3":{"1":0},"4":[null,2,12632256],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"15":"Calibri","16":11}">Новости Днепра: Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло в Днепре. Родители потеряли ребенка и сами находятся в больнице из-за полученных во время аварии травм.

Как сообщалось ранее, в Днепре на Полтавском шоссе произошло жесткое ДТП с участием легковых автомобилей Skoda Octavia и Daewoo Lanos. По предварительной информации Ланос вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с чешским универсалом. От удара легковушку перевернуло и выбросило на отбойник. В результате ДТП погиб годовалый ребенок. Ещё 7 человек с травмами различной степени тяжести оказались в больнице.

ДТП произошло на выезде из Днепра по Полтавскому шоссе. Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись со Skoda Octavia. В результате удара, Ланос перевернулся и вылетел на отбойник.

По предварительной информации, в салоне Daewoo Lanos находились пять человек. Ребенок в возрасте 1 года погиб на месте. Ещё четверых, — с различными травмами с места ДТП забрали в карете скорой помощи. В универсале Skoda находились трое человек. Их также пришлось госпитализировать.