ДТП в центре Киева: водитель сбил насмерть двух человек

По данным полиции, водитель автомобиля Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего автомобиль стал неуправляемым, вылетел на пешеходную зону и протаранил толпу людей.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

"Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько - получили телесные повреждения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа и выясняет все обстоятельства и причины этой смертельной ДТП. Сейчас полицейские общаются с 66-летним водителем транспортного средства, совершил наезд на людей и проверяют его на состояние опьянения", - говорится в сообщении полиции