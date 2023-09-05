ДТП с украинцами в Австрии: погибли четыре человека, в том числе двое детей

10:24 13 августа Киев, Украина

Вчера, 12 августа, на одной из трасс в Австрии произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает RMF FM, разбился микроавтобус, в котором ехали украинцы. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Авария произошла между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен в направлении Вены. Микроавтобус перевернулся, пробил заграждение моста и упал на грунтовую дорогу, которая проходила под автобаном.

В результате ДТП погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей (в возрасте семи месяцев и трех лет). По данным пожарной бригады, двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой детей.

В транспортном средстве также находился еще один ребенок, получивший легкие ранения. Трое других пассажиров получили незначительные травмы.

Водитель автобуса признался, что на несколько секунд уснул.

"Это было транспортное средство с польскими регистрационными номерами, а ехали в нем граждане Украины. Граждан Польши в нем не было", - сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, отметив, что информация передана украинскому посольству.

В спасательной операции участвовали пять спасательных автомобилей, три кареты скорой помощи и вертолет.

Напомним, что в ночь на 9 июля микроавтобус с украинцами в Польше попал в ДТП. На месте аварии погибла 33-летняя украинка. А в конце июля в Турции в районе Алании туристический автобус врезался в грузовик. В ДТП погибла 26-летняя девушка, гид из Украины.