ДТП с украинцами в Австрии: погибли четыре человека, в том числе двое детей

Вчера, 12 августа, на одной из трасс в Австрии произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает RMF FM, разбился микроавтобус, в котором ехали украинцы. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Авария произошла между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен в направлении Вены. Микроавтобус перевернулся, пробил заграждение моста и упал на грунтовую дорогу, которая проходила под автобаном.
В результате ДТП погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей (в возрасте семи месяцев и трех лет). По данным пожарной бригады, двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой детей.
В транспортном средстве также находился еще один ребенок, получивший легкие ранения. Трое других пассажиров получили незначительные травмы.
Водитель автобуса признался, что на несколько секунд уснул.
В спасательной операции участвовали пять спасательных автомобилей, три кареты скорой помощи и вертолет.
Напомним, что в ночь на 9 июля микроавтобус с украинцами в Польше попал в ДТП. На месте аварии погибла 33-летняя украинка. А в конце июля в Турции в районе Алании туристический автобус врезался в грузовик. В ДТП погибла 26-летняя девушка, гид из Украины.
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