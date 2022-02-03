ДТП с участием нардепа Трухина: обнародовано видео с места аварии

10:01 02 Февраль Киев, Украина





На видео Трухин несколько раз пытается покинуть место ДТП и предлагая сотруднику полиции деньги со словами "давай я тихонько в лес уйду". В частности, он просит отдать ему из машины сумку и говорит правоохранителям, что "на всякий случай отгрузит 150 000, просто как бонус" с нее. Затем он обещает поговорить с главой МВД Украины Денисом Монастырским.



Нардеп несколько раз отказывается проходить тест на алкоголь, ссылаясь на то, что не управлял автомобилем, который спровоцировал ДТП, хотя свидетели утверждают обратное. Также Трухин сначала отказывается подписывать протокол с места происшествия, говоря, что у него болит голова и трясутся руки, а затем заполняет его таким почерком, что полицейский Обнародовано расследование, содержащее видео с нагрудных камер полицейских на месте ДТП с участием нардепа из парламентской фракции "Слуга народа" Александра Трухина, произошедшего в августе 2021 года.На видео Трухин несколько раз пытается покинуть место ДТП и предлагая сотруднику полиции деньги со словами "давай я тихонько в лес уйду". В частности, он просит отдать ему из машины сумку и говорит правоохранителям, что "на всякий случай отгрузит 150 000, просто как бонус" с нее. Затем он обещает поговорить с главой МВД Украины Денисом Монастырским.Нардеп несколько раз отказывается проходить тест на алкоголь, ссылаясь на то, что не управлял автомобилем, который спровоцировал ДТП, хотя свидетели утверждают обратное. Также Трухин сначала отказывается подписывать протокол с места происшествия, говоря, что у него болит голова и трясутся руки, а затем заполняет его таким почерком, что полицейский

несколько раз просит переписать снова, говоря, что депутат "издевается".

После обнародования видео глава "Слуги народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что Трухину не место во фракции и партии.

"Он должен немедленно выйти самостоятельно, если он этого не сделает, мы исключим его", – заявил Арахамия.

По словам Арахамии, видео говорит больше, чем Трухин может сказать в свое оправдание.



Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде требует немедленного возбуждения уголовного дела "по факту ДТП и коррупции Трухина" и настаивает, что его должно вести Национальное антикоррупционное бюро.



Более того, в "Евросолидарности" требуют отставки Монастырского, который, по убеждению фракции, "покрывал преступление", а также руководителя Государственного бюро расследований, "спустившего расследование на тормоза".



Напомним, что 23 августа Трухин стал участником ДТП по дороге из Полтавы в Киев, в которой пострадали шесть человек. Несмотря на резонанс в СМИ, Трухин и правоохранительные органы больше недели не комментировали событие, тем временем новости о нем внезапно "зачистили" около 30 изданий.



Впоследствии Трухин заявил, что не был за рулем автомобиля. Между тем, правоохранительные органы открыли дело и начали искать видео с места происшествия, поскольку, по их информации, дорожные камеры на соответствующем участке не работали. При этом о результатах расследования до сих пор официально не сообщалось.