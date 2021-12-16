ДТП с участием фуры в Полтавской области

"3 августа в 11:15 в Чутовском районе на 388 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель грузового автомобиля "ДАФ" во время движения зацепил дорожный отбойник и съехал на обочину, в результате чего цистерну данного авто развернуло и она повредила автомобиль. По предварительной информации в цистерне находилась около 20 тонн нефти", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия принимали участие 2 отделения ГСЧС.
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