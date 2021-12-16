ДТП с участием фуры в Полтавской области

Новости Полтавщины: Водитель фуры во время движения зацепил отбойник, в результате цистерну, в которой находилось 20 тонн нефтепродуктов, развернуло и она повредила авто.

"3 августа в 11:15 в Чутовском районе на 388 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель грузового автомобиля "ДАФ" во время движения зацепил дорожный отбойник и съехал на обочину, в результате чего цистерну данного авто развернуло и она повредила автомобиль. По предварительной информации в цистерне находилась около 20 тонн нефти", - говорится в сообщении.