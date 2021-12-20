ДТП с участием двух BMW: погибли трое

"6 августа в 16:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Голосеевском районе на Столичном шоссе 26-го километра", - говорится в сообщении.

"В результате столкновения три человека погибли на месте: две женщины 1998 и 2001 годов рождения и мужчина 1990 года рождения. Два человека 1997 и 1999 годов рождения оказались заблокированными в автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта деблокировали пострадавших из автомобиля и передали бригаде скорой помощи", - сообщили в ГСЧС.