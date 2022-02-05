ДТП с Шуфричем младшим в Киеве

14:34 17 Сентябрь Киев, Украина

В Центре Киева столкнулись два автомобиля, транспортное средство марки Ssang Yong не пропустило автомобиль Mercedes, за рулем которого оказался сын депутата ВР Нестора Шуфрича.



Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, но оба автомобиля получили повреждения.



К слову, Нестор Шуфрич младший не впервые попадает в ДТП. 26 августа 2017 года также в центре Киева, на перекрестке улиц Шота Руставели и Рогнединской автомобиль Bentley сбил на пешеходном переходе жителя Херсона Алексея Мельниченко.



