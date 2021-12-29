ДТП под Киевом с участием скорой помощи. Видео

В Софиевской Борщаговке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи: автомобиль врезался в электроопору.
Об этом сообщает «Магнолия-ТВ» .
Авария произошла на улице Пушкина.
Полицейские рассказали съемочной группе, что карета скорой ехала по вызову из Киева. Заезжая в частный сектор, водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину.
Авария произошла на улице Пушкина.
Полицейские рассказали съемочной группе, что карета скорой ехала по вызову из Киева. Заезжая в частный сектор, водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину.
Травмы получил водитель и сидящий впереди медик. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что предварительно травмы не серьезны.
На месте работали спасатели, которые разбирали последствия аварии для того, чтобы разблокировать проезжую часть.
Также на месте работали правоохранители, которые выясняли все обстоятельства ДТП.
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