ДТП под Киевом с участием скорой помощи. Видео

08:05 29 Декабрь Киев, Украина

В Софиевской Борщаговке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи: автомобиль врезался в электроопору.

Об этом сообщает «Магнолия-ТВ» .



Авария произошла на улице Пушкина.



Полицейские рассказали съемочной группе, что карета скорой ехала по вызову из Киева. Заезжая в частный сектор, водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину.



Травмы получил водитель и сидящий впереди медик. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что предварительно травмы не серьезны.