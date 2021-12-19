ДТП под Киевом: пассажирский автобус протаранил Cadillac (ФОТО)

10:05 24 Ноябрь Киев, Украина

Вечером, 23 ноября, в Вышгородском районе Киевской области произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

В полицию поступил звонок 23 ноября в 19:00, в нем сообщалось об автотранспортном происшествии в городе. Патрульная полиция ограничила движение на автодороге. На месте происшествия работали следственная группа Вышгородского районного управления полиции и работники экстренной медицинской помощи.

На месте ДТП полиция предварительно установила, что 23-летняя водитель легкового автомобиля Cadillac не соблюла правила дорожного движения: девушка намеревалась повернуть в разрешенном месте, но не учла движение пассажирского автобуса, которому нужно было отдать предпочтение и пропустить.

В результате автобус протаранил автомобиль и водитель, а также пассажирка Cadillac получили телесные повреждения, их скорая госпитализировала в ближайшую больницу.

Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства ДТП. После чего правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.