ДТП под Диканькой: четверо в больнице, среди них ребенок

В полтавской области, на дороге Диканька — Шишаки произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате столкновения пострадали трое взрослых и ребенок.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Полтавщины.
Всех травмированных доставили в медицинские учреждения, где им оказывается помощь и устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений.
Следователь полиции решает вопрос о внесении сведений по этому факту в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, повлекшим потерпевшему средней тяжести телесное повреждение).
Обстоятельства и причины ДТП выясняют специалисты.
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