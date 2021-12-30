ДТП под Диканькой: четверо в больнице, среди них ребенок

18:45 30 Декабрь Киев, Украина

В полтавской области, на дороге Диканька — Шишаки произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате столкновения пострадали трое взрослых и ребенок.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Полтавщины.

"ДТП произошло 30 декабря, около 11:00, на дороге Диканька — Шишаки, между селом Васильевка и пгт Диканька Полтавского район. Предварительно известно, что столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Volkswagen. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир Volkswagen, а также пассажир и 11-летний мальчик, которые были в ВАЗе", - говорится в сообщении.

Всех травмированных доставили в медицинские учреждения, где им оказывается помощь и устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений.

Следователь полиции решает вопрос о внесении сведений по этому факту в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, повлекшим потерпевшему средней тяжести телесное повреждение).



Обстоятельства и причины ДТП выясняют специалисты.