ДТП по вине пьяного водителя: погибшим мальчикам было 6 и 7 лет

18:00 30 Март Киев, Украина

На Виннитчине водитель с 1,76 промилле алкоголя в крови сбил насмерть двоих детей.



Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.



"В Винницкой области (село Росоша, Липовецкий район) водитель авто Skoda сбил двух мальчиков 2013 и 2014 года рождения. Дети погибли на месте", - говорится в сообщении.



Предварительно, водитель ни избрал безопасную скорость (скорость была около 90 км / ч), не учел дорожной обстановки и совершил наезд на двух детей, которые двигались на встречном направлении на велосипедах. После наезда автомобиль съехал в кювет и загорелся.



Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 1,76 промилле.