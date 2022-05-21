ДТП на трассе Харьков-Симферополь: погибли четверо, в том числе двое детей

09:15 20 августа Киев, Украина

Сегодня, 20 августа, пресс-служба ГСЧС сообщила о смертельном ДТП на Запорожье. На автомобильной трассе Харьков-Симферополь в районе Запорожья произошло столкновение двух автомобилей - погибли четыре человека, среди которых двое детей.

При столкновении легковых автомобилей, один из них впоследствии загорелся.

В ДТП погибли четыре человека, из них двое детей младше восьми лет. Также были травмированы два человека, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

От ГСЧС привлекалось десять человек и три единицы техники.

Напомним, что ранее в Харькове фура сбила и переехала человека. Авария произошла в Новобаварском районе города по неизвестным причинам. Мужчина погиб на месте.

Также в Харькове фургон оторвался от кабины и врезался в авто. Во время движения на оживленной дороге отцепилась кабина грузовика и фургон врезался в авто с детьми.