ДТП на проспекте Победы в Киеве. Видео

09:35 02 Декабрь Киев, Украина

С 1 на 2 декабря на столичном пропспекте Победы произошло столкновение двух легковых автомобилей.
 
Об этом сообщает «Магнолия-ТВ» .

KIA и Hyundai двигались в направлении центра. Предварительно, в какой-то момент Hyundai задел КИА. Удар был такой силы, что автомобиль KIA вылетел на зеленую зону и врезался в дом.
 
Фото: ДТП на проспекте Победы в Киеве
Фото: ДТП на проспекте Победы в Киеве 01


У Hyundai вырвало двигатель, после чего автомобиль тоже улетел на тротуар.
Как сообщает «Киев оперативный» , обоих водителей госпитализировали.
 
 