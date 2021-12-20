ДТП на проспекте Победы в Киеве. Видео

09:35 02 Декабрь Киев, Украина

С 1 на 2 декабря на столичном пропспекте Победы произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает «Магнолия-ТВ» .



KIA и Hyundai двигались в направлении центра. Предварительно, в какой-то момент Hyundai задел КИА. Удар был такой силы, что автомобиль KIA вылетел на зеленую зону и врезался в дом.