ДТП на Прикарпатье: пострадали двое взрослых и пятеро детей

18:00 21 июля Киев, Украина

Двое взрослых и пятеро детей получили серьезные травмы из-за столкновения легкового Volkswagen Transporter, в котором они находились с грузовым DAF.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"21 июля в 12:35 произошла авария в Делятине. Полицейские предварительно установили, что 40-летний житель Житомирской области двигался на автомобиле Volkswagen Transporter в направлении города Мукачево и, выезжая со второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем DAF", - говорится в сообщении.

В результате автомобильной аварии травмировано восемь человек – двое взрослых, включая водителя Volkswagen, и дети 8, 11, 13, 15 и 17 лет.



Степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливается.