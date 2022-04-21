ДТП на Прикарпатье: пострадали двое взрослых и пятеро детей

Двое взрослых и пятеро детей получили серьезные травмы из-за столкновения легкового Volkswagen Transporter, в котором они находились с грузовым DAF.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
В результате автомобильной аварии травмировано восемь человек – двое взрослых, включая водителя Volkswagen, и дети 8, 11, 13, 15 и 17 лет.
Степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливается.
Степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливается.
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