ДТП на пешеходном переходе: двое детей в тяжелом состоянии

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

"Предварительно, водитель, управляя автомобилем Peugeot 308, двигалась из города Днепра в направлении Запорожья, на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Братское совершила наезд на двух малолетних детей - мальчика и девочку. Детям примерно 12 лет. СМП госпитализировали детей в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.