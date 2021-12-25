ДТП на пешеходном переходе: двое детей в тяжелом состоянии

06:51 23 Апрель Киев, Украина

С серьезными и многочисленными травмами, полученными в результате ДТП, двое детей 12 лет доставлены в больницу. Авария произошла на трассе Днепр-Запорожье на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Братское.
 
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.
"Предварительно, водитель, управляя автомобилем Peugeot 308, двигалась из города Днепра в направлении Запорожья, на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Братское совершила наезд на двух малолетних детей - мальчика и девочку. Детям примерно 12 лет. СМП госпитализировали детей в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Фото: ДТП на пешеходном переходе: двое детей в тяжелом состоянии 01
 
Отмечается, что водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
"По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. На месте работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего", - подчеркивают в полиции.