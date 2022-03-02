ДТП на Николаевщине: перевернулся внедорожник с подростками
16:31 01 Июнь Киев, Украина
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП
, в котором получили травмы четверо несовершеннолетних, один из которых находился за рулем внедорожника.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.
«31 мая примерно в 16:00 на автодороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» возле с. Новопетровское Константиновской ОТГ 16-летний юноша, находясь за рулем автомобиля BMW X5, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся. Вследствие дорожно-транспортного происшествия водитель и трое его пассажиров в возрасте 15-16 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Еще одна 17-летняя пассажирка от медицинской помощи отказалась», - отмечают в полиции.
Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
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