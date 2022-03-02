ДТП на Николаевщине: перевернулся внедорожник с подростками

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.

«31 мая примерно в 16:00 на автодороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» возле с. Новопетровское Константиновской ОТГ 16-летний юноша, находясь за рулем автомобиля BMW X5, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся. Вследствие дорожно-транспортного происшествия водитель и трое его пассажиров в возрасте 15-16 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Еще одна 17-летняя пассажирка от медицинской помощи отказалась», - отмечают в полиции.