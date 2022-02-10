ДТП на Набережной Запорожья: в пылающей машине сгорели три студента

На Набережной Запорожья случилось жесткое ДТП, в котором погибли три молодых человека.
Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".
Отмечается, что BMW ехало на большой скорости в среднем ряду, и ударило в бок Nissan, который и влетел в столб рекламного щита. Машина от удара сразу же загорелась, люди бросились вытаскивать пассажиров.
Также стало известно, что в машине было шесть человек – все иностранные студенты медуниверситета. Трое погибли, еще трое попали в больницу.
Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".
Отмечается, что BMW ехало на большой скорости в среднем ряду, и ударило в бок Nissan, который и влетел в столб рекламного щита. Машина от удара сразу же загорелась, люди бросились вытаскивать пассажиров.
Также стало известно, что в машине было шесть человек – все иностранные студенты медуниверситета. Трое погибли, еще трое попали в больницу.
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