ДТП на Львовщине: в результате пострадали 10 человек, среди них двое детей

17:35 18 декабря Киев, Украина

Не справился с управлением и выскочил на встречную полосу водитель пассажирского микроавтобуса, в результате чего произошло столкновение с встречным легковым автомобилем. ДТП произошло на трассе "Киев-Чоп" 17 декабря, около полуночи.
 
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса "Фольксваген", 34-летний житель Черновцов, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Гольф", которым управлял 47-летний житель Закарпатья.

В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, 22-летний пассажир "Гольфа", житель Закарпатья, а также семь пассажиров микроавтобуса возрастом 19, 25, 30, 66, 69 лет и двое детей 2,5 и 4 лет - жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Все участники ДТП были доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.
 
Фото: ДТП на Львовщине: в результате пострадали 10 человек, среди них двое детей

По факту следователи Стрыйского отдела полиции, под процессуальным руководством Стрыйской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
"Полиция Львовщины в очередной раз призывает водителей быть внимательными и осторожными, управляя транспортными средствами, особенно в темное время суток. Не нарушайте требований Правил дорожного движения, будьте ответственными", - сказано в сообщении.