ДТП на Херсонщине унесло жизни троих человек

14:13 09 Июнь Киев, Украина

На Херсонщине, в результате автомобильного столкновения погибло три человека, включая 6-летнего ребенка. Трагедя произошла вечером 8 июня, полиция ищет очевидцев и свидетелей аварии.



Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.