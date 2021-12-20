ДТП на Днепропетровщине: столкнулись и сгорели дотла две легковушки

13:28 18 Декабрь Киев, Украина

К сожалению, ни один выпуск новостей не проходит без сообщения об очередном дорожно-транспортном происшествии. Для украинцев аварии и ДТП на дорогах уже стали чем-то обычным, конечно, если это происшествие не касается вас лично. Порой из-за масштаба жертв или скандальной личности виновника ДТП, случай на долго остается во внимании прессы и населения. Но порой случаются совсем удивительные истории.

Как сообщила ГСЧС, на Днепропетровщине вчера, 17 декабря, произошло очередное ДТП: на трассе Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье вблизи села Алексеевка Никопольского района столкнулись лоб в лоб легковые авто ВАЗ и Daewoo Lanos после удара автомобили загорелись. Удивительное в том, что при таком лобовом столкновении практически нет жертв, лишь перелом ног у пассажира Daewoo. Оба водителя и проезжавшие очевидцы помогли вытащить пассажира, которого затем госпитализировали.

"От удара в моторном отсеке одной из легковушек возникло возгорание, которое быстро распространилось и на другой автомобиль", - сообщили спасатели.

Пожарным удалось загасить огонь, но оба автомобиля почти полностью сгорели и восстановлению не подлежат.

Полиция ведет расследование причин аварии.