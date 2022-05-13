Друзья пьяного водителя напали на сотрудников патрульной полиции

В Киевской области оформление протокола на водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, закончилось преследованием и стрельбой.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Сообщается, что на розыск автомобилей, на которых уехали злоумышленники были ориентированы все наряды полиции Киевской области. Одну из машин заметили сотрудники Белоцерковского отдела полиции на автодороге Киев-Одесса.
Так, для задержания мужчин, которые сопротивлялись и не выполняли законных требований правоохранителей, на территории столичной области была введена специальная полицейская операция, во время которой спецподразделение КОРД задержал злоумышленников.
Также по данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрениях в совершении правонарушений.
Кроме того, решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрениях в совершении правонарушений.
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