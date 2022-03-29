Дрон-шпион и минометный обстрел: боевики четыре раза нарушили режим "тишины"

20:28 30 июня Киев, Украина

Оккупационные войска РФ продолжают совершать провокации действия на Донбассе . Так по состоянию на 17.00 30 июня боевики четыре раза нарушили режим "тишины".

Боевых потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, у Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты произвели обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.



Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа (БПЛА)«Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Дрон-шпион вовремя подавлен средствами Радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



В пресс-службе также сообщили, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) разминировали более 13 гектаров территории и передали на обезвреживание 193 взрывоопасных предмета.