Дрон-шпион и минометный обстрел: боевики четыре раза нарушили режим "тишины"

20:28 30 июня Киев, Украина

Оккупационные войска РФ продолжают совершать провокации действия на Донбассе. Так  по состоянию на 17.00 30 июня боевики четыре раза нарушили режим "тишины".
 
Боевых потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Как отмечается, у Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты произвели обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа (БПЛА)«Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Дрон-шпион вовремя подавлен средствами Радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В пресс-службе также сообщили, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) разминировали более 13 гектаров территории и передали на обезвреживание 193 взрывоопасных предмета.