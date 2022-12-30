Дрон ВСУ уничтожил российский танк в районе Бахмута

13:10 30 декабря Киев, Украина





Военные сообщают, что танк ВС рф ночью приближался к позиции ССО, но оператор вовремя заметил вражескую технику и нанес упреждающий удар. С помощью беспилотника с тепловизором он сбросил снаряд с воздуха и попал прямо под башню. На записи можно заметить мощный взрыв, но неизвестно, что случилось с экипажем танка. Украинский оператор с помощью дрона нанес удар по российскому танку в районе Бахмута Донецкой области. Пресс-служба Сил специальных операций разместила видеоролик в cвоем Telegram-канале.Военные сообщают, что танк ВС рф ночью приближался к позиции ССО, но оператор вовремя заметил вражескую технику и нанес упреждающий удар. С помощью беспилотника с тепловизором он сбросил снаряд с воздуха и попал прямо под башню. На записи можно заметить мощный взрыв, но неизвестно, что случилось с экипажем танка.

"Бахмутский треугольник — тут пропадают железяки оккупанта", — отметила пресс-служба в описании ролика.

Несколько дней назад писали, как украинский дрон уничтожил вражеский танк Т90М. Предполагается, что после наезда на мину экипаж бросил технику, а операторы ВСУ решили добить ее, чтобы оккупанты не смогли отремонтировать и вернуть на поле боя.



Сообщали также, что ВСУ эффективно используют гоночные дроны для уничтожения российской техники. Эти БПЛА очень быстрые, маневренные, поэтому требуют большого мастерства операторов вдобавок быстро разряжаются.