Драка в Кирилловке закончилась пальбой из ружья

В пгт Кирилловка Запорожской области после пьяной драки, завершившейся стрельбой из ружья, двое мужчин госпитализированы с огнестрельными ранениями брюшной полости, груди и головы.
Об этом говорится в сообщении Департамента уголовного розыска Нацполиции в Telegram.
У пострадавших огнестрельные ранения брюшной полости, груди, головы. Сейчас за жизни обоих мужчин борются врачи.
"Смельчака" задержали при попытке поспешного выезда из населенного пункта, проводятся следственные действия", - добавили в ведомстве.
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