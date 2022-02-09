Драка в Кирилловке закончилась пальбой из ружья

07:51 18 Май Киев, Украина

В пгт Кирилловка Запорожской области после пьяной драки, завершившейся стрельбой из ружья, двое мужчин госпитализированы с огнестрельными ранениями брюшной полости, груди и головы.

Об этом говорится в сообщении Департамента уголовного розыска Нацполиции в Telegram.

"Предварительно установлено, что две компании лиц в нетрезвом состоянии из-за внезапно возникший конфликта затеяли драку. После ее "завершения" злоумышленник вернулся к противникам, но уже с ружьем. Фигурант совершил несколько выстрелов, которыми ранил 18-летнего и 46-летнего жителей Запорожья", - сказано в сообщении.

У пострадавших огнестрельные ранения брюшной полости, груди, головы. Сейчас за жизни обоих мужчин борются врачи.



"Смельчака" задержали при попытке поспешного выезда из населенного пункта, проводятся следственные действия", - добавили в ведомстве.