Дожди опять затопили Ивано-Франковск

Непогода вернулась на Запад Украины, как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в следствии сильных дождей в Ивано-Франковске затопило дороги, подвалы и дома.
Также повреждено около 30 метров берегоукрепления и около 20 метров грунтовой дороги. В селе Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплены три домохозяйства.
В селе Ростока наблюдается разлив местного ручья, на центральной улице протяженностью около одного километра затруднен подъезд автомобилей к десяти домохозяйствам.
В ведомстве уточнили, что в городе подтоплено помещение кафе, подвал реабилитационного центра и офисное помещение.
/>Спасатели работают на местах, добавили в Госслужбе по ЧС.
/>Спасатели работают на местах, добавили в Госслужбе по ЧС.
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