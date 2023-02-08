Донетчина под ударом: пострадали двое гражданских

10:29 08 февраля Киев, Украина

Донецкая область в очередной раз под вражеским огнем. В результате ракетного удара, двое пострадали.



Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.



По его словам, за минувшие сутки, 7 февраля, оккупанты ранили двух гражданских в Бахмуте.



Всего с начала войны в Донецкой области погибли 1352 человека, 3002 - получили ранения.



Вместе с тем, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.