Донетчина под ударом: пострадали двое гражданских

Донецкая область в очередной раз под вражеским огнем. В результате ракетного удара, двое пострадали.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
По его словам, за минувшие сутки, 7 февраля, оккупанты ранили двух гражданских в Бахмуте.
Всего с начала войны в Донецкой области погибли 1352 человека, 3002 - получили ранения.
Вместе с тем, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
По его словам, за минувшие сутки, 7 февраля, оккупанты ранили двух гражданских в Бахмуте.
Всего с начала войны в Донецкой области погибли 1352 человека, 3002 - получили ранения.
Вместе с тем, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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