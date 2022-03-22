Донецкой шахте нечем рассчитаться за электроэнергию, за это ее начали постепенно отключать от электричества

15:19 25 июня Киев, Украина

Шахтоуправление Южнодонбасское №1, которое находится в Донецкой области в городе Угледар частично отключено от подачи электроэнергии за долги шахты пред поставщиками электроэнергии. В случае полного обесточивания шахты в Донецком регионе могут возникнуть серьезные проблемы с питьевой водой.

Об этом сообщает Независимый профсоюз горняков Украины.

"Как сообщил председатель первичной организации НПГУ Евгений Марусенко, уже выключили вентилятор главного проветривания и продолжается отключение других шахтных объектов. Вскоре шахта полностью будет обесточена", – говорится в сообщении.

В профсоюзе отмечают, что вчера обращались к руководству Донецкой области и Угледара с просьбой предотвратить обесточивание шахты и не допустить экологической катастрофы в регионе. Однако на обращение никто не отреагировал.

"А если срочно не будет возобновлена подача электроэнергии на шахту, то через полтора суток она будет полностью затоплена. Вполне вероятно, что шахтные воды с Южнодонбасской №1 начнут затапливать и шахту имени Сургая и попадут в грунтовые воды Угледара и окружающих населенных пунктов, лишая их жителей питьевой воды", – предупредили горняки.

При этом, утверждают в профсоюзе, если бы с предприятием своевременно рассчитались за отгруженный уголь, то не было бы долгов. Поскольку сейчас задолженность горняков перед электропоставщиками составляет 121 млн гривен, а угольному предприятию задолжали более 150 млн гривен.



Напомним, в мае Министерство энергетики заявило о полном погашении долгов перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий за 2021 год. Горнякам было перечислено почти 1,1 млрд гривен, хотя шахтеры говорили о долге в 1,5 млрд гривен.