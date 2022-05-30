16:30 30 мая Киев, Украина

Донецкая область осталась без воды .

Об этом сообщает администрация КИП "КРАМАТОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ".



В результате боевых действий объекты КП "Компания "Вода Донбасса" оказались под обстрелами и вынуждены были приостановить работу. Города и поселки Донецкой области остались без централизованного водоснабжения.



По состоянию на 30.05.2022г. поселки Ясногорка, Шабельковка, 3-я Александровка, Ясная Поляна, Софиевка и старая часть города частично остаются без централизованного водоснабжения.



В водоканале добавили, что в случае необходимости подвоз воды будет производиться специальным автотранспортом 31 мая с 9:00 до 19:00.



Информацию о возобновлении водоснабжения в полном объеме обещают предоставить дополнительно.