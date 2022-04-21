Донетчина: За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов

11:40 21 апреля Киев, Украина

В результате российских ударов погибли двое мирных жителей, еще 8 ранены, среди них – ребенок. Разрушения претерпели по меньшей мере 23 гражданских объекта – жилые дома, школа, фабрика, коммуникации.



Оккупанты ударили по таким населенным пунктам Донбасса: Мариуполь, Авдеевка, Марьинка, Селидово, Большая Новоселка, Комар, Очеретино, Сухая Балка.



Враг обстреливал мирное население ракетами из реактивных систем залпового огня «Град», танков, тяжелой артиллерии.



Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.