Дончанин, по приказу которого разрушили драмтеатр в Северодонецке, проведет 13 лет за решеткой

17:18 18 ноября Киев, Украина

Уроженца Донецка суд отправил за решетку на 13 лет, признав виновным в совершении умышленных действий для изменения границ территории и госграницы Украины, госизмене и участии в незаконных вооруженных формированиях. Следователи говорят, что против украинских военных он сражается на стороне российских боевиков с 2015 года.



Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



С октября 2015-го мужчина стал частью "1 танковой роты 1 взвода 7 отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР" в оккупированной Брянке в Луганской области. Он вступил в должность "оператора наводчика танка".



В апреле 2019 года боевики его повысили до "командир танка".



За четыре дня до начала полномасштабного российского вторжения дончанина отправили в район Трехизбенки в Луганской области. В марте он участвовал в многочисленных обстрелах Рубежанского химзавода "Заря" из танковых пушек.



В мае-июне он уже оказался в Северодонецке, где во время уличных боев отдал приказы из танка обстрелять драматический театр и жилые дома,

расположенные в районе гостиницы Мир.

На следующий день после этого обстрела – 5 июня – его пленили украинские защитники.