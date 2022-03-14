Донбасс: военные пытались украсть оружие и боеприпасы

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины планировали вывезти с места дислокации подразделения неучтенное оружие с целью его дальнейшей продажи.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений.
Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений.
В ходе обыска правоохранители изъяли стрелковое оружие и боеприпасы, в частности:
- АГС - автоматические станковые гранатометы 4 шт;
- РПГ - ручные противотанковые гранатометы 2 шт;
- ПКМ - пулемет Калашникова модернизированный 1 шт;
- ПКТ - пулемет Калашникова танковый 3 шт;
- АК 74 - автомат Калашникова 1 шт;
- АК 47 - автомат Калашникова 1 шт;
- АКМС - автомат Калашникова с металлическим складным прикладом 4 шт;
- ГП 25 - гранатометы подствольные 10 шт;
- ПМ - пистолет Макарова 1 шт ствол в ПКТ 2 шт;
- ствол к ПК 1 шт.
Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.
Операция проводилась совместно с СУ ГУ Нацполиции в Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере операции Объединенных сил.
Операция проводилась совместно с СУ ГУ Нацполиции в Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере операции Объединенных сил.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии