Донбасс: военные пытались украсть оружие и боеприпасы

14:09 14 июня Киев, Украина

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины планировали вывезти с места дислокации подразделения неучтенное оружие с целью его дальнейшей продажи.





Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений.

В ходе обыска правоохранители изъяли стрелковое оружие и боеприпасы, в частности:

АГС - автоматические станковые гранатометы 4 шт;

РПГ - ручные противотанковые гранатометы 2 шт;

ПКМ - пулемет Калашникова модернизированный 1 шт;

ПКТ - пулемет Калашникова танковый 3 шт;

АК 74 - автомат Калашникова 1 шт;

АК 47 - автомат Калашникова 1 шт;

АКМС - автомат Калашникова с металлическим складным прикладом 4 шт;

ГП 25 - гранатометы подствольные 10 шт;

ПМ - пистолет Макарова 1 шт ствол в ПКТ 2 шт;

ствол к ПК 1 шт.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.



Операция проводилась совместно с СУ ГУ Нацполиции в Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере операции Объединенных сил.