Донбасс: военные пытались украсть оружие и боеприпасы

14:09 14 июня Киев, Украина

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины планировали вывезти с места дислокации подразделения неучтенное оружие с целью его дальнейшей продажи.
 
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений.
 
В ходе обыска правоохранители изъяли стрелковое оружие и боеприпасы, в частности:
  • АГС - автоматические станковые гранатометы 4 шт;
  • РПГ - ручные противотанковые гранатометы 2 шт;
  • ПКМ - пулемет Калашникова модернизированный 1 шт;
  • ПКТ - пулемет Калашникова танковый 3 шт;
  • АК 74 - автомат Калашникова 1 шт;
  • АК 47 - автомат Калашникова 1 шт;
  • АКМС - автомат Калашникова с металлическим складным прикладом 4 шт;
  • ГП 25 - гранатометы подствольные 10 шт;
  • ПМ - пистолет Макарова 1 шт ствол в ПКТ 2 шт;
  • ствол к ПК 1 шт.
Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.

Операция проводилась совместно с СУ ГУ Нацполиции в Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере операции Объединенных сил.