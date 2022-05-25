Донбасс: украинский военный попал в плен боевиков
17:12 21 декабря Киев, Украина
17 декабря во время проверки, было обнаружено отсутствия военного из состава ООС, результаты поисковых операций ничего не дали, позже выяснилось, что он попал в плен
боевиков, но при каких обстоятельствах – пока неизвестно.
Об этом сообщили в командовании ООС в понедельник, 21 декабря.
"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины", – добавили в штабе ООС.
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