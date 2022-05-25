Донбасс: украинский военный попал в плен боевиков

17:12 21 декабря Киев, Украина

17 декабря во время проверки, было обнаружено отсутствия военного из состава ООС, результаты поисковых операций ничего не дали, позже выяснилось, что он попал в плен боевиков, но при каких обстоятельствах – пока неизвестно.

Об этом сообщили в командовании ООС в понедельник, 21 декабря.