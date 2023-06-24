Донбасс: украинский боец был смертельно ранен снайпером РФ

18:11 02 февраля Киев, Украина

Делегация в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе сообщила, что в зоне ООС в Донецкой области снайпер боевиков РФ смертельно ранил украинского военного.

По данным делегации, украинский военный получил ранение в результате обстрела позиций Объединенных сил в районе Торецка Донецкой области. Он скончался в больнице.

"Сегодня, 2 февраля, в районе Торецка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении", – отметили в ТКГ.

Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Кроме того, делегация выразила искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину.