Донбасс: украинский боец был смертельно ранен снайпером РФ

Делегация в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе сообщила, что в зоне ООС в Донецкой области снайпер боевиков РФ смертельно ранил украинского военного.
По данным делегации, украинский военный получил ранение в результате обстрела позиций Объединенных сил в районе Торецка Донецкой области. Он скончался в больнице.
Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Кроме того, делегация выразила искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину.
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